В столицу ЦАР, город Банги, в рамках ротации прибыло несколько сотен наемников ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram «Содружества офицеров за международную безопасность».

Власти США связывают эту организацию с деятельностью боевиков ЧВК «Вагнера» в Африке.

«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается», — говорится в сообщении.

Утверждается, что наемники ЧВК якобы оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля. В начале июля ЧВК «Вагнер» вывела из ЦАР сотни своих бойцов.

После бунта руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предполагалось, что наемники могут покинуть страны Африки. Власти ЦАР говорили, что в случае их ухода примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России.