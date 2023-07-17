В столицу ЦАР, город Банги, в рамках ротации прибыло несколько сотен наемников ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram «Содружества офицеров за международную безопасность».
«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается», — говорится в сообщении.
Утверждается, что наемники ЧВК якобы оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля. В начале июля ЧВК «Вагнер» вывела из ЦАР сотни своих бойцов.
После бунта руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предполагалось, что наемники могут покинуть страны Африки. Власти ЦАР говорили, что в случае их ухода примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России.