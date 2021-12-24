В Русском драмтеатре им.Самеда Вургуна представили проект вице-президента Бакинского клуба авторской песни Вафы Мамедовой «Немного солнца в холодной воде».

Музыкально-поэтическая постановка – это романтическая постановка с танцами, стихами, музыкой и особой, неповторимой творческой аурой. Впервые постановка была представлена в Центре современного искусства YARAT и вызвала множество положительных отзывов.

На большой профессиональной театральной сцене проект был представлен впервые:

«Выражаю огромную благодарность директору театра Адаляту Гаджиеву за эту возможность. Это просто волшебный подарок для меня», — говорит в интервью # В.Мамедова.

Главные действующие лица постановки – Вафа Мамедова и заслуженный артист Азербадйжана Олег Амирбеков читают стихи Евгения Евтушенко, Дмитрия Быкова, Нелли Котовской, Ксении Газиевой и других авторов.

Душевный перфоманс трогает с первой минуты. Легкая осенняя грусть и лирика неразделимы. Он, Она, и чувство, которое помогало поэтам, художникам и музыкантам творить, а людям – жить. Ее величество – Любовь…

Название вечера было заимствовано из романа французской писательницы Франсуазы Саган.

«Иногда мне кажется, что моя любовь к поэзии родилась вместе со мной», — рассказывает В.Мамедова в интервью #. «Это искусство видеть мир в образах, это школа для ума и лекарство для души», — подчеркивает автор проекта.

Народная артистка Людмила Духовная внесла свою лепту в постановку:

«Людмила Семеновна словно благословляет нас на действо — ее голосом начинается и завершается наш спектакль», — говорит В.Мамедова.

Зрители приняли спектакль с большим восторгом, наградив в финале участников бурными аплодисментами и выкриками «браво».

Поводя итоги вечера, Вафа Мамедова скромно призналась, что испытывала невероятное волнение.

«Каждый мой выход на сцену лежит через коридор переживаний», — сказала она #.