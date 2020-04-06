В Японии арестовали женщину за попытку проникновения в дом Абэ

Неизвестная женщина арестована за попытку незаконного проникновения в личный дом премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

«Мы намерены приложить все силы к обеспечению безопасности важных лиц», — сказал он, уклонившись от просьбы сообщить подробности случившегося.

Как сообщило информационное агентство Kyodo, инцидент произошел 4 апреля вечером по токийскому времени. По его данным, неизвестная проникла в сад личного дома Абэ в столичном районе Томигая и была задержана охраной. Сам премьер в это время находился в доме.