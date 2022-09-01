Внутри американского техногиганта Meta создается новое подразделение, ответственное за разработку и внедрение платных функций в мессенджере WhatsApp, а также в соцсетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

Отмечается, что новое подразделение создается из-за того, что компания серьезно пострадала от решений Apple запретить некоторые из рекламных функций приложений Meta на смартфонах iPhone.

Группу сотрудников, которые займутся монетизацией мессенджера, возглавит Пратити Райчоудхури, ранее возглавлявший исследовательский отдел Meta.

В настоящее время доход Meta почти полностью поступает от рекламы. В некоторых приложениях корпорации есть платные функции, однако техногигант никогда не делал взимание платы с пользователей своим приоритетом.