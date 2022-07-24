В бета-версии мессенджера WhatsApp был обнаружен раздел с 3D-аватарами, сообщает портал WABetaInfo. Нововведение пока остается нефункционирующим.

Персонализированные аватары, которые были обнаружены в WhatsApp Beta версии 2.22.16.11 для Android идентичны тем, что ранее были добавлены в Facebook и Instagram. Отмечается, что их можно будет использовать в качестве стикеров в переписке. Вероятно, пользователи мессенджера также смогут использовать аватары в качестве масок во время видеозвонков.

Нововведение пока еще находится в стадии разработки. О сроках появления персонализированных аватаров в WhatsApp не сообщается.

Ожидается, что новая функция будет доступна для Android, iOS и десктопных версий мессенджера. (gazeta.ru)