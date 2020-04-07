В ВОЗ заявили о нехватке в мире 5,9 млн медсестер

В мире не хватает еще почти шесть миллионов медсестер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время в системе здравоохранения в мире задействованы почти 28 млн работников сестринских служб. Это число увеличилось на 4,7 млн человек с 2013 по 2016 год. Однако дефицит все еще сохраняется.

«Дефицит сестринского персонала во всем мире составляет 5,9 млн», — цитирует организацию ТАСС.

Как отмечается, нехватка работников сильнее всего ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии и не только.