В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 708 человек

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 708 человек, общее число заболевших возросло до 41 903 человек.

Как передает РИА Новости, об этом следует из сообщения минздрава страны.

«По данным на 9:00 (12:00 бакинское время) 4 апреля, были проверены 183,19 тысячи человек, из которых у 41 903 человек подтвержден диагноз. По данным на 17:00 (20:00 бакинское время) 3 апреля, из тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, умерли 4 313 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмети, что оба показателя – и числа заражений, и смертности — растут пятый день подряд.