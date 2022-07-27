Британские дизайнеры разработали многофункциональный диван с холодильником, аппаратом для попкорна и кнопкой для смены цвета. Об этом сообщает Express.

Британская компания Sofology провела исследование среди 2000 человек и выяснила, что идеальным диван делают не только мягкая обивка, но и наличие разнообразных дополнительных функций — например, встроенным массажером для ног или системы, которая включает свет в комнате, если хозяин задремал.

После полученных результатов компания спроектировала идеальный диван для любого дома.

Двухэтажная конструкция вмещает холодильник, аппарат для приготовления попкорна, подогрев сидений, массажные кресла, колонки и разъемы для подзарядки гаджетов. При этом диван должен быть выполнен из специальной ткани, которая быстр очищается от пятен, которые оставили домашние питомцы, рисунков детей или случайно разлитых напитков. А для того, чтобы предмет мебели не наскучил, дизайнеры разработали кнопку для изменения цвета обивки.

В реальности, однако, такой вещи не существует.

«Этот хитроумный диван стоил бы, наверное как нога или рука, если бы существовал на самом деле. Но наша команда здорово повеселилась, создавая проект, который соответствовал бы представлениям всех британцев об идеальном диване», — рассказала Exspress менеджер бренда по работе с потребителями Дженнифер Феллоуз.