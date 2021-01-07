В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер продлила режим ЧС из-за акций в поддержку президента Дональда Трампа на 15 дней, свидетельствует заявление, опубликованное на сайте городской администрации, сообщает РИА Новости.
В соответствии с распоряжением мэра, введенный в среду в связи с демонстрациями и беспорядками, учиненными сторонниками действующего президента Дональда Трампа, режим чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра».
Как заявила Баузер в связи с ситуацией в Вашингтоне, где демонстранты атаковали здание конгресса в среду, «многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения», по ее словам, эти настроения подогреваются риторикой Трампа, который заявляет о нелегитимности прошедших выборов и не признает поражения.
Указанием мэра режим чрезвычайной ситуации продлится вплоть до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая, в соответствии с конституцией, должна состояться 20 января.