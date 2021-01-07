В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента

В соответствии с распоряжением мэра, введенный в среду в связи с демонстрациями и беспорядками, учиненными сторонниками действующего президента Дональда Трампа, режим чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра».

Как заявила Баузер в связи с ситуацией в Вашингтоне, где демонстранты атаковали здание конгресса в среду, «многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения», по ее словам, эти настроения подогреваются риторикой Трампа, который заявляет о нелегитимности прошедших выборов и не признает поражения.