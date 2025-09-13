«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт — 130-летняя бабушка», — говорится сообщении, передает rbc.ru.

Иск подал местный отдел юстиции в рамках кампании «Ни один человек не останется без документов».

Суд установил, что она родилась 1 января 1895 года, сообщили в Министерстве юстиции республики.

При этом в суде отметили отсутствие документальных свидетельств — записей в метрических книгах или иных архивных документов, подтверждающих возраст долгожительницы.

Хувайдо может быть признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса, если международные эксперты подтвердят этот возраст.

До этого старейшей жительницей планеты считалась британка Этель Катерхэм — 21 августа она отметила 116-летие. Старейшим человеком всех времен официально признана Жанна Луиза Кальман — она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет.