Infantry wins battles and logistics wins wars

Пехота выигрывает сражения, а войны выигрывает логистика

Джон Першинг, генерал армий Соединенных Штатов

Несмотря на заверения министра обороны России Сергея Шойгу данные своему начальнику Владимиру Путину захватить Луганскую область Украины в полном объеме не удалось. Стратегически важная часть территории не оккупирована и это создает трудности в наступлении на границы Донецкой области.

Хотя в районе Авдеевки есть небольшое продвижение российских войск, но как заметил руководитель британской разведки Ричард Мур, Running out of steam… The Kremlin is growing desperate. Выдыхаются… Кремль впадает в отчаянье. И есть от чего.

Мы уже писали, что украинская армия (ВСУ) начала предпринимать наступательные действия на нескольких участках фронта, но в основном на юге в Херсонской области. Там уже освобождено 46 населенных пунктов и продолжается медленное выдавливание российских войск. Ситуация стала настолько напряженной, что российское командование начало переброску войск на правый берег Днепра в Херсон и от него на запад и север.

Проблема в том, что свободных резервов для такой переброски нет, и приходится снимать батальонные тактически группы (БТГ) из-под Харькова и из Донбасса.

Военный эксперт центра Defense Express в эфире украинского телеканала Эспрессо Валерий Рябых обрисовал невеселое положение российских войск. «Сейчас сложилась такая ситуация, что у противника нет выхода, потому что он не может перебросить какие-то войска с одного направления на другое. Если перебросить войска с севера на юг, то просядет харьковское направление. Если противник захочет забрать войска из Донбасса, то не сможет выполнить свое задание ближайшей перспективы — захват Донецкой области».

Тем не менее, возникла угроза обрушения обороны российских войск на правом берегу Днепра в районе Херсона, и поэтому пришлось пойти на определенное усиление группировки оккупантов. Уже несколько дней длинные колонны с техникой и личным составом движутся от Мелитополя и Мариуполя, а также из Крыма в Херсон и Новую Каховку. В основе этих подкреплений десантные подразделения.

Замысел российского командования достаточно ясный. Создать необходимый кулак, чтобы упредить наступление ВСУ на Херсон и самим наступать на Вознесенск. Тем самым создать угрозу отсечения Одессы и Николаева. Есть вариант наступать на север Херсонской области с выходом к городу Запорожье.

Цели откровенно иллюзорные, так как захватить эти города такими силами невозможно, но хотя бы попытаться сорвать наступление ВСУ на Херсон. Заодно нанести отвлекающий удар на харьковском направлении и продолжить наступление на донецком.

Тот факт, что перебрасываемые в Херсон российские войска состоят из десантников, свидетельствует о наступательных планах командования. Однако здесь есть вечная проблема российских войск — логистика.

Украинская ствольная и реактивная артиллерия разрушила автомобильный и железнодорожный мосты через Днепр и автомобильный через реку Ингулец — правый приток Днепра. Под огневой контроль взята плотина возле Новой Каховки. Постоянно уничтожаются склады боеприпасов, горючего и другого снабжения. Дошло до того, что оккупанты в частном порядке покупают на херсонских рынках продовольствие. Многие из них прекрасно помнят, как они голодали в марте-апреле на севере Украины и сейчас запасаются продуктами. В селах они ходят по дворам и просят что-нибудь поесть.

На оккупированных территориях Херсонской области активизировалось движение российской техники. По словам советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя, «Гонят прежде всего инженерные войска, например, экскаваторы на базе Урала и т.д. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение оккупантов в области». Комментируя информацию о том, что россияне готовят контрнаступление, чиновник отметил, что сначала нужно перебросить очень много техники. «Это они сделать сейчас не могут из-за логистических проблем. На мой взгляд, они будут усиливать оборону Херсона».

Однако насыщение правобережной группировки российской армии возле Херсона войсками и техникой порождает большие проблемы с ее снабжением. Возле закрытого для движения автомобильного моста наводится понтонная переправа. В силу особенностей двух берегов Днепра она фактически понтонно-паромная. Два-три сцепленных понтона с людьми и техникой тянут один-два катера. Ширина реки составляет 700 метров, а с подходами более одного километра. Пропускная способность такой переправы ничтожна. Часть на ней гражданские автомобили и люди, которых российские войска используют в качестве живого щита. Соответственно для военных грузов места меньше.

Вторая проблема, вытекающая из первой. Слабая пропускная способность переправ и огневой контроль ВСУ создают эффект бутылочного горлышка. На берегу у переправ скапливается большое количество техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного оборудования. По местам скопления ВСУ постоянно наносит удары своей артиллерией. Каждый день из Херсона, Новой Каховки и Голой Пристани сообщают о взрывах складов и скоплений техники.

Попытки отремонтировать мосты хотя бы для прохода людей и легкой техники безуспешны. Во-первых, нет соответствующих специалистов, которые в большинстве своем уехали на неоккупированную территорию и, во-вторых, в Москве не нашли техническую документацию на мосты. В-третьих, даже если что-то и отремонтируют, то все равно это мартышкин труд. В любой момент ВСУ нанесет удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS и M270 и мосты снова станут непроходимыми.

К тому же огневые возможности ВСУ постоянно растут. В Украину прибыли немецкие РСЗО Mars II, которые являются лицензионной копией американской системы M270 MLRS. Выпускающий концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) интегрировал их под требования бундесвера, а теперь ВСУ.

Тасование российским командованием своих сил и средств привело к определенному ослаблению на других направлениях. В Запорожской области после ударов ВСУ по скоплениям войск в населенных пунктах Черниговка и Верхний Токмак оккупанты немедленно начали отвод своих войск в города Бердянск и Пологи. Из более тысячи личного состава там осталось на блокпостах не более 100 человек. Из этого следует, что оборона российской армии в Запорожской области слабеет, что дает возможность ВСУ начать наступательные действия в направлении Мелитополя. В свою очередь это ставит под удар правый фланг всей херсонской группировки и создает угрозу выхода к Мариуполю и на границу с Крымом.

Аналогично в Харьковской области. Как пишет в своем Telegram-канале военный эксперт Олег Шарп, «Вопреки ожиданиям контрнаступления в Херсонской области Украине удалось добиться успеха совсем на другом направлении: ВСУ ликвидировали барвенковский выступ и смогли освободить несколько сел на Изюмском направлении. Во многом это стало возможным за счет переброски россиянами частей из-под Изюма в Херсонскую область для усиления обороны».

Бесперспективность войны в Украине начинает осознавать все больше российских военных. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Guardian сообщил, что на войну в Украину не захотели возвращаться 200 морcких пехотинцев из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

Если говорить о чисто военных аспектах, то самое лучшее, что могло бы сделать российское командование, это начать отвод своих войск с правого берега Днепра в Херсонской и Николаевской областях. Однако, это война политическая и поэтому Москва требует сражаться bis zum letzten Blutstropfen — до последней капли крови.

Отступить из Херсона это, во-первых, полностью девальвировать идею так называемого референдума о присоединении оккупированных областей к России. Он назначен на начало сентября и до этого времени войска должны сражаться.

Во-вторых, российское общество как-то проглотило отступление от Киева, Чернигова и Сум в апреле, но очередное отступление породит очень много вопросов. Тем более, что после отступления от Херсона кардинально изменится вся военная ситуация на юге, а затем на других направлениях.

В то же время всем ясно, что военные возможности Москвы стремительно уменьшаются, а поток оружия и передовой западной техники в Украину непрерывно растет. Причем чем в более затруднительном положении оказывается Кремль, тем поток еще больше увеличивается.

Вот почему российское руководство буквально требует начать мирные переговоры. Ему как воздух нужна передышка на фронте для накопления сил. По крайней мере, на месяц. Киев на это не соглашается. Разговоры только после ухода оккупантов со всей украинской территории, включая Крым.

Судя по всему, украинское наступление продолжится, и сорвать его не получится. В лобовые атаки ВСУ не пойдет, своих людей Украина бережет. Российскую армию доконает логистика по формуле генерала Першинга. Не случайно у него воинское звание как у первого американского генерала Джорджа Вашингтона.