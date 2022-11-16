Еще трое азербайджанцев погибли в ходе войны в Украине.

Как сообщает #, полковник-лейтенант Национальной гвардии Украины азербайджанского происхождения Рустамов Самир Атешли оглы погиб в боях на восточном направлении страны.

Кроме того, в одном из оккупированных сел Херсонской области Украины трагически погибли 2 молодых брата, родом из Зардабского района Азербайджана.

Родственники погибших молодых людей предпочли не называть их имена, поскольку территория все еще находится под российской оккупацией.