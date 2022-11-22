Украина провела экспертную встречу с иранской стороной. Делегации стран обсудили дроны, используемые Россией в войне с Украиной. Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко, сообщает РБК-Украина.

«Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, но могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины», – сказал дипломат.

Он заверил, что Киев объяснил Тегерану свою позицию о том, что «последствия соучастия в агрессии России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессором».