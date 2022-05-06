Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины».

В частности, «очистили» почти 1200 актов органов госвласти и управления СССР, Украинской ССР.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Сети 6 мая.

«Ну что ж, отныне в законодательстве: нет упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции»; нет стремления воплощать в жизнь «ленинские идеи построения коммунистического общества»; нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией; нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов других «товарищей»; «вычищено» почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР)», – говорится в сообщении.

Кабмину поручено в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

«Спасибо всем коллегам-народным депутатам, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости», — отметил Стефанчук.

Напомним, накануне Верховная Рада окончательно запретила пророссийские партии в Украине и обратилась в Палату представителей и Сенат США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. (tsn.ua)