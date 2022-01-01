«Прямий» и «5 канал» показали украинцам поздравление Порошенко вместо Зеленского.

Два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение к гражданам бывшего президента страны Петра Порошенко вместо поздравления действующего главы государства Владимира Зеленского. На это обратило внимание издание «Гордон».

Так, канал «Прямий» в 23:56 начал транслировать речь Порошенко. После полуночи зрители смогли посмотреть и видеозапись от Зеленского. В сетке же вещания «5 канала» обращение украинского лидера показали задолго до наступления Нового года, а поздравление экс-президента началось в 23:56 и завершилось в 00:00.

Бывший глава государства записал видео вместе с женой Мариной: он говорил о своих поездках в Донбасс и борьбе с российской агрессией, а супруга — о противодействии коронавирусной инфекции.

«Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы — граждане, одна великая нация. (…) Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди», — заявил экс-глава государства.

Телеканалы, о которых идет речь, транслируют поздравление Порошенко третий год подряд. В 2020-м его поставили в эфир в такой же последовательности, как и в этот раз — до или после речи Зеленского, чтобы оно завершалось в 00:00. «Прямий» и «5 канал» принадлежали бывшему украинскому президенту. 8 ноября 2021 года, после того как был подписан закон об олигархах, он объявил об их продаже холдингу «Свободные медиа» (lenta. ru)