В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6017, второй день подряд регистрируется наибольший показатель cуточного прироста зараженных с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика.

Накануне также сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии — 5532.

В пятницу было зафиксировано рекордное с начала пандемии число умерших от COVID-19 за сутки — 141.

«Сегодня выявлено 6017 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 446 822. Умерли 139 больных, всего умерших — 12 358. В тяжелом состоянии находятся 4217 больных. Вылечились сегодня 3812 пациентов, всего — 374 637», — говорится в сводке турецкого минздрава.