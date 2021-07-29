Очередная, 15-я по счету Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, пройдет 17-20 августа в Стамбуле, сообщает Анадолу.

Выставка IDEF-2021 пройдет в выставочном центре TÜYAP под патронажем Администрации президента Турции, при организационной поддержке Министерства национальной обороны и выставочной организации TÜYAP.

IDEF является одной из ведущих платформ, связывающей ежегодно турецкие и мировые компании оборонной промышленности. В этом году ожидается участие свыше 1 170 отечественных и иностранных компаний.

По сей день 116 делегаций уже подтвердили свое участие в IDEF-2021. Это свидетельствует об эффективности выставки с точки зрения международных деловых контактов. Ожидается, что до открытия выставки число участников увеличится.

Среди высокопоставленных гостей мероприятия свое участие подтвердили 28 зарубежных министров.

Наряду с министрами, вошедших в составы делегаций, среди гостей будут главы генштабов, командующие сухопутными войсками, ВМС и ВВС, заместители глав генштабов и министров, командующие жандармерией и полицией, береговой охраной и советники.

В этом году повышенный интерес к IDEF-2021 проявили высшие должностные лица, ответственные за поставки оборонной продукции, это свидетельствует о том, что выставка пройдет успешно и достигнет поставленных целей.

В 2019 году в выставке приняла участие 151 делегация из 70 стран мира и трех международных организаций. В состав делегаций вошли 588 высокопоставленных гостей. Образцы современной военной техники на выставке представила 1 061 компания из 53 стран. С выставкой ознакомились 76 010 представителей оборонных компаний и ведомств из 96 стран, журналисты из 26 стран.