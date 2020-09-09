В Турции туристы жалуются на отсутствие дискотек

По словам Марии Шекер, руководителя турагентства, проживающей в Турции, туристы относятся к нововведениям крайне негативно. «Вчера еще танцевали, а сегодня пришел вирус. Смешно. А чем еще заниматься в отеле, если выйти без масок нельзя, при этом дискотеки с 00:00 закрыты?» — комментируют путешественники.