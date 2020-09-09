В Турции туристы жалуются на отсутствие дискотек

Турецкие отели начали отменять все дискотеки после 00:00 и предупреждают туристов о запрете прослушивания музыки в ночное время на территории гостиниц, сообщает TourDom.ru.
Причиной такого решения стало вступление в силу нового указа министерства внутренних дел страны, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией на фоне резкого роста числа инфицированных. За нарушение тишины после полуночи отелям грозит штраф до 150 тысяч турецких лир (1,5 миллиона рублей). Правоохранительные органы обещают строго следить за исполнением правил.
Кроме того, власти Турции в рамках противостояния пандемии COVID-19 ввели обязательный масочный режим во всех провинциях, включая курортные зоны. Надевать защитные средства отныне необходимо в общественных местах: на улицах, в парках, транспорте и даже на общественных пляжах.