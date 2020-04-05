В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных. Об этом сообщил в воскресенье профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса.

«Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни», — написал он на своей странице в Twitter.

Между тем, сейчас вакцины от коронавируса в России испытывают на животных — мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания, как ожидается, завершатся к концу апреля. В субботу генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая, а клинические могут начаться 29 июня.(ТАСС)