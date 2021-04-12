В Турции сообщили о самом сложном периоде пандемии коронавируса

Турция переживает самый сложный этап в пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, пишет ТАСС.

«Мы переживаемый самый тяжелый период пандемии. Не менее 80% населения Турции живет в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом», — сказал Коджа.

Он также уточнил, что 85% новых случаев приходятся на британский штамм коронавируса.

В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом. 11 апреля подтвердились 50 тыс. случаев, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, умерли почти 34 тыс. пациентов.