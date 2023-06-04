Главными целями нового правительства Турции являются снижение инфляции и повышение социального благосостояния, Анкара будет придерживаться «фискальной дисциплины». Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Анкаре новый министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек.

Турецкая экономика в последние годы переживает сильные потрясения: инфляция в стране составляет более 50%, а курс турецкой лиры продолжает падать. Между тем эксперты оценивают назначение Шимшека как приглашение иностранных инвесторов в Турцию, поскольку он, как прогнозируют, сможет поправить положение дел в республике.

«Для нашей страны жизненно важно снизить инфляцию до однозначных цифр в среднесрочной перспективе. Снижение инфляции и повышение социального благосостояния являются главными нашими целями. Мы приступим к изучению среднесрочной программы, не теряя времени. У Турции не осталось другого выбора, кроме как вернуться к рациональной системе», — подчеркнул Шимшек во время церемонии передачи полномочий от его предшественника Нуреддина Небати.

По словам нового главы Минфина, Анкара будет не только придерживаться рациональной политики в экономике, но и «фискальной дисциплины».

Шимшек уже занимал этот пост в 2009-2015 годах, а ранее был госминистром по вопросам экономики (2007-2009). (ТАСС)