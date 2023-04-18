Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что в республике не держат купленную российскую зенитную ракетную систему С-400 в постоянно активном режиме ради экономии ресурса. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT, передает ТАСС.

«За счет С-400 мы обеспечиваем свою защиту от баллистических ракет, высокоскоростных снарядов. Но вы активируете такую систему ПВО, только когда есть угроза или риск угрозы. Разворачиваете ее радар и переводите в активное состояние. Когда нет угроз, не нужно разворачивать систему ради экономии ее ресурса», — сказал он.

Демир также подчеркнул, что Турции необходимо «еще не менее шести лет», чтобы создать собственные системы противовоздушной обороны уровня С-400.

Ранее издание Aydınlık со ссылкой на источники сообщало, что поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию, возможно, задержится в связи с возражениями Анкары в отношении пункта о запрете продажи комплекса третьим странам.