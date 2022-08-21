Сегодня проходит шестое совместное заседание шести турецких оппозиционных партий — НРП, партии IYI, партии «Счастье», Демократической партии, партии «Будущее» и партии DEVA, которые подписали Меморандум о взаимопонимании по переходу к усиленной парламентской системе. Сегодняшняя встреча проходит в штаб-квартире партии «Счастье».

На встрече будет оценена работа созданной ранее Конституционной комиссии и определена дорожная карта.

Сегодняшняя встреча станет последней в первом туре встреч. Позднее лидеры определят время и содержание переговоров во втором туре.

Источники, информирующие Hürriyet о работе Конституционной комиссии, заявили, что по итогам этой работы «Будет сшит костюм президента». «Единый кандидат шести оппозиционных партий может перед выборами выйти на улицы, объявив «команду А».