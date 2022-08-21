Сегодня проходит шестое совместное заседание шести турецких оппозиционных партий — НРП, партии IYI, партии «Счастье», Демократической партии, партии «Будущее» и партии DEVA, которые подписали Меморандум о взаимопонимании по переходу к усиленной парламентской системе. Сегодняшняя встреча проходит в штаб-квартире партии «Счастье».

На встрече будет оценена работа созданной ранее Конституционной комиссии и определена дорожная карта. 

Сегодняшняя встреча станет последней в первом туре встреч. Позднее лидеры определят время и содержание переговоров во втором туре.

Источники, информирующие Hürriyet о работе Конституционной комиссии, заявили, что по итогам этой работы «Будет сшит костюм президента». «Единый кандидат шести оппозиционных партий может перед выборами выйти на улицы, объявив «команду А».

image
(Пока оценок нет)