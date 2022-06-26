Реализация проекта подводной лодки STM500, спроектированной турецкими инженерами, началась с тестирования корпуса подводного судна. Об этом написал в воскресенье в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, сообщает Анадолу.

Демир сообщил, что новая подводная лодка будет обеспечена самими передовыми системами и вооружением.

Глава Управления назвал проект STM500 «историческим», отметив, что новая подлодка спроектирована таким образом, чтобы осуществлять миссии как на мелководье, так и в открытом море.

Новая подлодка будет использоваться для разведки и наблюдения, оказывать поддержку спецназу, а также выполнять подводные тактические задачи, написал Демир.