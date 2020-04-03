В Турции число жертв коронавируса достигло 425

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки с 18 135 до 20 921, число умерших увеличилось с 356 до 425.

Как передает Анадолу, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлено 2786 новых случаев, всего 20 921 заразившийся. Мы потеряли сегодня 69 пациентов, всего умерших 425. Всего вылечилось 484 пациента», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.