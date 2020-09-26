В Турции 71 жертва, 1511 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 929. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 312 966, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительные результаты.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 232 человека, общее число выздоровевших достигло 274 514.