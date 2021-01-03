В ЦАР антиправительственные повстанцы захватили город Бангасу

Отряды повстанцев из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» захватили в воскресенье на юго-востоке Центрально-Африканской Республики (ЦАР) город Бангасу, расположенный в 750 километрах от столицы страны Банги. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

«Повстанцы контролируют город, они повсюду», — заявил глава регионального представительства МИНУСКА Пьер-Луи Рузвель. Он отметил, что повстанческие отряды вошли в Бангасу на рассвете, бой продолжался несколько часов.

В свою очередь информационный портал из ЦАР Corbeau News передал, что правительственные части, покинув Бангасу, отступили на расположенную поблизости базу МИНУСКА. Город, численность населения которого достигает 50 тыс. человек, находится на границе с Демократической Республикой Конго. Часть населения Бангасу с началом боев в воскресенье бежала на территорию соседней страны.(ТАСС)