В Токио и Осаке вводится режим ЧС на шесть месяцев в связи с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение объявить в ряде городов страны локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По его данным, режим ЧС будет распространяться на Токио и Осаку, где в последние дни наблюдается резкий рост числа инфицированных. Как ожидается, официально о введении режима ЧС будет объявлено в ближайшее время, отмечает агентство.

Срок действия режима чрезвычайной ситуации может продлиться шесть месяцев. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал TBS.

В начале марта парламент Японии утвердил поправки к действующему законодательству, которые позволяют премьер-министру в случае необходимости ввести в стране общенациональный или локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Согласно документу, властям дается право запрещать населению отдельных районов в течение определенного времени покидать жилища без разрешения или особой необходимости.

По согласованию с правительством губернаторы префектур также смогут принудительно закрывать учебные и другие общественные заведения. В случае нехватки лечебных заведений власти получают право на строительство временных госпиталей с конфискацией необходимых для этого земельных участков, построек и запасов медикаментов. За попытки препятствовать этому вводится уголовное наказание.