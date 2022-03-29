Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились, они продлились около трех часов. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

«Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился», — указано в сообщении.

Ожидается, что переговоры продолжатся в среду, 30 марта. Украинская делегация уже покинула место проведения переговоров.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме.