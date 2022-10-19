Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует увеличить производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS до 96 комплексов в год. Об этом сообщил гендиректор Джим Тайклет во вторник, 18 октября, в отчете об экономических показателях компании за третий квартал.

В настоящее время производство РСЗО составляет 60 пусковых установок в год.

«Мы инвестируем в производственные и поддерживающие мощности для создания (вооружений. — Ред.), необходимых для защиты наших союзников и нашей страны, включая (истребители. — Ред.) F–35, (ПЗРК. — Ред.) Javelin и HIMARS», — сказал Тайклет.

Ранее, 9 октября, США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность киевского режима в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось». (ТАСС)