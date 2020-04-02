В США за сутки от COVID-19 умерли более 1,2 тыс. человек

Согласно размещенной на его сайте информации, за последние сутки от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) умерли 1243 человека. Число инфицированных новым коронавирусом к вечеру среды на территории США составляло 215 417, жертв насчитывалось 5 116. Во вторник вечером число летальных исходов заболевания составляло 3 873. Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта, когда от заболевания умерли 969 человек.

Наибольшее число жертв зафиксировано в штате Нью-Йорк, где их насчитывается 1 374. В то же время телекомпания CNN отмечает, что единственным американским штатом, в котором до сих пор не зарегистрировано ни одного летального исхода COVID-19, является Вайоминг.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 900 тыс. человек, зафиксировано более 45 тыс. летальных исходов.(ТАСС)