Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ходе негласных контактов с российским коллегой Николаем Патрушевым с помощником президента РФ Юрием Ушаковым обсуждал снижение рисков применения ядерного оружия на фоне войны России против Украины. «У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести до Москвы последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — сказал Салливан.

Ранее о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым сообщила газета The Wall Street Journal.