Заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул заявила, что США призывают Россию не допускать провокаций в Сирии, передает РИА «Новости».

Она указала, что эта страна Ближнего востока является единственным районом в мире, где силы Соединенных Штатов и РФ «ежедневно действуют в непосредственной близости».

«Силы коалиции поддерживают с российскими военными каналы по предотвращению конфликтов в воздухе и на земле для защиты сил коалиции и снижения рисков непреднамеренной эскалации или просчетов», — сказала Строул в ходе своего выступления на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По ее словам, Вашингтон продолжает призывать Москву к тому, чтобы «она придерживалась двусторонних процессов по предотвращению конфликтов и не предпринимала каких-либо провокационных действий».

Представитель Пентагона также назвала «поводом для беспокойства» те «передвижения и взаимодействия, которые не отвечают (принципам. — «Газета.Ru») предотвращения конфликтов». Вместе с тем она отметила, что профессионализм американских военных в САР «является главным для предотвращения эскалации».