В США получены первые результаты испытания вакцины от COVID-19 

Ученые из США получили первые результаты доклинического испытания вакцины от коронавируса.  Об этом сообщает «Рамблер».

Как сообщила пресс-служба Питтсбургского университета, сейчас авторы исследования формируют заявку в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Они хотят получить разрешение на испытание вакцины на добровольцах. Это позволит создать ее уже через несколько месяцев, а не через 1,5 года.

При поступлении в организм потенциальная вакцина продуцирует специфичные к короновирусу антитела. Их достаточно для нейтрализации вируса. Препарат открыли на основе опыта борьбы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году.

| 2020-04-03T00:03:47+00:00 3 апреля 2020, 02:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss