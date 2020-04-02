В США получены первые результаты испытания вакцины от COVID-19

Ученые из США получили первые результаты доклинического испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Рамблер».

Как сообщила пресс-служба Питтсбургского университета, сейчас авторы исследования формируют заявку в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Они хотят получить разрешение на испытание вакцины на добровольцах. Это позволит создать ее уже через несколько месяцев, а не через 1,5 года.

При поступлении в организм потенциальная вакцина продуцирует специфичные к короновирусу антитела. Их достаточно для нейтрализации вируса. Препарат открыли на основе опыта борьбы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году.