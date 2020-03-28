В США число жертв коронавируса превысило 1,7 тыс. человек

Число жертв инфекции в США в субботу составило 1 711 человек.

Как передает РИА Новости, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Количество зарегистрированных случаев заражения на этот момент составляет 104,8 тысячи.

Лидирует город Нью-Йорк со 450 летальными случаями, на втором месте город Кинг в штате Вашингтон со 125 случаями.

Число выздоровевших составляет 894 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.