В Совбезе России обсудили ситуацию в Карабахе и Европе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва.

«Обсуждалась ситуация на Южном Кавказе с акцентом на развитие ситуации в Карабахе», — отметил Песков.

«Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне», — сказал пресс-секретарь. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, подчеркнул Песков. (РИА Новости)