Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по территории провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, атака производилась со стороны северной части Бейрута и произошла в 19.16 (20.16 по бакинскому).

«Сирийские ПВО… отразили израильскую воздушную агрессию, направленную на некоторые посты в центральных и прибрежных районах, сбив большую часть ракет», — говорится в сообщении.

В начале ноября стало известно, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району близ Дамаска. В результате атаки был причинен «ограниченный материальный ущерб», заявил представитель армии Сирии. В пресс-службе армии обороны Израиля отказалась комментировать это сообщение. (gazeta.ru)