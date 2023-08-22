Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика направил 12 новых заявок на аналогичные манифестации в течение следующих трех недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.

Как передает ТАСС, об этом сообщает радиостанция Sveriges Radio.

Новые заявки были поданы 21 августа, но еще не одобрены властями. Полиция Стокгольма сообщила, что дает разрешение на публичные собрания, насколько это возможно. Сейчас поступившие заявления рассматриваются.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Он провел аналогичные манифестации у посольств Ирака и Ирана, а также у здания парламента. Полиция возбудила против него дело о разжигании вражды.