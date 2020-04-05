В штате Нью-Йорк число случаев коронавируса достигло 122 тысяч

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 113 704 до 122 031 человека, число жертв достигло 4159, увеличившись за сутки почти на 600, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.
Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. В субботу сообщалось, что число заболевших в штате достигло 113,7 тысячи человек.
«Число жертв выросло с 3565 до 4159», — сказал Куомо на пресс-конференции. Он указал, что число умерших впервые снизилось по сравнению с предыдущим днем. По его словам, 2 апреля скончались 562 человека, 3 апреля – 630, а 4 апреля скончались 594 человека.
По его словам, всего в штате выявлен 122 031 заболевший, в городе Нью-Йорк – 67 551 заболевший, Как указал губернатор, всего в штате госпитализированы 16479 человек, из них 4376 находятся в реанимации. При этом 12 187 человек выписаны.(РИА Новости)