В штате Нью-Йорк число случаев коронавируса достигло 122 тысяч

«Число жертв выросло с 3565 до 4159», — сказал Куомо на пресс-конференции. Он указал, что число умерших впервые снизилось по сравнению с предыдущим днем. По его словам, 2 апреля скончались 562 человека, 3 апреля – 630, а 4 апреля скончались 594 человека.

По его словам, всего в штате выявлен 122 031 заболевший, в городе Нью-Йорк – 67 551 заболевший, Как указал губернатор, всего в штате госпитализированы 16479 человек, из них 4376 находятся в реанимации. При этом 12 187 человек выписаны.(РИА Новости)