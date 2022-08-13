Во всех северокорейских городах, кроме приграничных, отменено обязательно ношение масок в общественных местах.

Об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР.

«В связи с тем, что все регионы страны были преобразованы в безопасную карантинную зону, а национальный уровень карантина был понижен, носить маски в обязательном порядке теперь только в приграничных городах и районах», — сообщило госагентство.

В июле северокорейские эпидемиологические эксперты заявили, что впервые симптомы вируса были выявлены у людей, въезжавших в страну из Южной Кореи. По мнению экспертов, причиной вспышки COVID-19 стал некий «странный предмет», с которым контактировали пациенты. Лидер КНДР Ким Чен Ын называл коронавирус крупнейшим потрясением с основания КНДР, сестра Кима Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут «провоцировать» проникновение коронавируса в Северную Корею