В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19

Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города, сообщает Yonhap.

За последние три недели в Южной Корее было выявлено несколько новых очагов заражения. Большинство случаев были завезены из-за границы. Так, 6 мая число заразившихся COVID-19 внутри страны сократилось до нуля при двух зараженных, выявленных на карантинном досмотре. Однако с полуночи 8 мая до полуночи 9 мая число заразившихся вирусом увеличилось на 18 человек. Из них 17 случаев имели локальное происхождение.

Новую вспышку заражения вирусом выявили после того, как в ночь с 1-го на 2 мая человек в возрасте 29 лет приехал из города Енин провинции Кенгидо в район Итхэвон в Сеуле. Там он посетил несколько клубов и баров. Впоследствии от него заразились вирусом несколько человек, приехавших из таких южнокорейских городов, как Пусан и Инчхон. В числе зараженных вирусом оказались и двое военных из города Енин.

По состоянию на 9 мая число заразившихся коронавирусом среди посетителей клубов достигло 27 человек. Всего по стране с этим кластером связано 40 случаев заражения.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Южной Корее выявлено 10 840 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 256 человек.