Коммунальная авария произошла в Заводском районе Саратова, в образовавшуюся яму провалился автомобиль. Холодную воду отключили в свыше 880 домах.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По предварительным данным, авария на сетях холодного водоснабжения произошла около дома №6 на улице 7-й Нагорной. «В зоне отключения водоснабжения временно находятся 38 многоквартирных жилых домов и 844 дома частного сектора. Также из-за коммунальной аварии произошла просадка асфальтового покрытия, в результате чего в образовавшуюся яму провалился автомобиль», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании «Концессия водоснабжения-Саратов» устраняют последствия аварии. Прокуратура города организовала проверку.