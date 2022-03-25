Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский рассказал о ходе переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что переговоры шли всю эту неделю в режиме ВКС и будут продолжаться в субботу, 26 марта.

«Идут они в режиме ВКС (видеоконференцсвязи) между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером», — заявил Мединский.

По его словам, Россия и Украина на переговорах по главным политическим вопросам фактически «топчутся на месте», однако сближают свои позиции по второстепенным вопросам.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры с российской стороной, заявил, что пришло время восстанавливать территориальную целостность Украины.

Политик также отмечал прогресс в переговорах между двумя странами.