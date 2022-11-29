Российским властям следует занять жесткую позицию по отношению несогласным с войной в Украине, заявила первый зампред главы комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РФ Елена Драпеко в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

По ее мнению, до «либеральных соотечественников» невозможно «донести позицию страны»: «Им показываешь — они не видят. Им говоришь — они не слышат. Я им говорю: «Если вы не верите, то поезжайте, посмотрите своими глазами [Донбасс]». «Нет, зачем. А вдруг меня переубедят».

Драпеко считает, что государство слишком лояльно относится к таким гражданам, позволяя им свободно говорить, что они думают. «Мы еще как-то стесняемся — как бы не обидеть, как бы не затронуть его право мыслить свободно. У нас такая демократия, такая толерантность в России, что я думаю, пора с ней заканчивать», — заявила она. (moscowtimes.ru)