В России предложили начать национализацию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила начать национализацию в стране из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее письмо, опубликованное на сайте организации, в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина направил глава ФНПР Михаил Шмаков, сообщает Лента.Ру.

По его мнению, проблемы российских компаний на фоне эпидемии коронавируса могут привести к тому, что массовыми станут спекулятивные сделки с единственной целью захвата предприятий.

Как считает Шмаков, национализировать следует компании, которые важны для экономики России и обеспечения социальной стабильности. Определять их должна трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая работает при правительстве. Ее координатором в нынешнем составе кабинета является вице-премьер Татьяна Голикова.

Также, по мнению главы ФНПР, следует на год запретить новую приватизацию компаний, ставших государственной собственностью. Передавать их в частные руки, уверен Шмаков, необходимо только с учетом мнения отраслевого профсоюза, чтобы избежать злоупотреблений.

| 2020-04-03T01:59:17+00:00 3 апреля 2020, 07:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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