Российские власти, рассматривающие заключенных как возможную альтернативу мигрантам из Средней Азии, изучают вопрос привлечения осужденных к работе на фабриках, стройках и фермах. Соответствующий опрос среди бизнеса запустила прокремлевская «Деловая Россия», сообщает РИА Новости.

Организация собирается выяснить, насколько будет востребован труд заключенных в различных отраслях, в том числе в лесозаготовке, строительстве, сельском хозяйстве, швейном производстве, добыче ископаемых. Если среди предпринимателей найдется достаточно желающих принять к себе таких работников, то структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) способны «мобилизовать» до 100 тысяч человек.

Трудоустроенные осужденные смогут рассчитывать на замену тюремного срока на принудительные работы. У них будет возможность сохранить за собой рабочее место и после отбытия наказания получать полноценную зарплату.

«Развитие сети исправительных центров и стимулирование бизнеса к сотрудничеству с ФСИН откроет новую возможность привлечь дополнительную рабочую силу на всей территории нашей страны и существенно снизить случаи рецидива», — сказала глава Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.