В РФ возбудили первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбудили первое в России уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе, передают «Известия».

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что у неназванного посетителя одной из поликлиник города обнаружили коронавирус. В публикации сообщалось, что гражданина направили в специальный бокс, а потом отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте. Исходя из публикации следует, что в контакт с больным вступали медработники и другие пациенты. Также в ней было написано, что заведующего отделением заставили написать заявление на увольнение по собственному желанию.

В отношении автора публикации было возбуждено уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

Ранее в Магнитогорске был оштрафован мужчина на 30 тысяч рублей за публикацию ложной информации о коронавирусе в соцсети «ВКонтакте» (aif.ru)