От российской агрессии в Украине погибли 383 ребенка и еще 746 детям нанесли ранения.

Как передает Укринформ, об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме.

«По состоянию на утро 10 сентября 2022 года более 1129 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли и более 746 получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.