В результате ракетного удара по Мингячевиру ранены 5 человек

4 октября 2020 года, в районе 23:00 по приказу военно-политического руководства Армении Вооруженные силы этой страны, преднамеренно взяли на прицел гражданское население города Мингячевир, расположенного более чем в 100 км от театра боевых действий, с населением более чем 100 000 человек.

Как передает АПА со ссылкой на Генеральную прокуратуру, из трех выпущенных ракет две не разорвались. Одна из неразорвавшихся ракет упала перед зданием ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», другая – рядом с домом, в котором проживают мирные граждане.

В результате попадания 3-й ракеты по частному дому, 5 человек получили ранения и были госпитализированы с различными травмами, дому нанесены серьезные повреждения.

Сотрудники прокуратуры проводят следственные мероприятия на месте происшествия для уточнения списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры.

Подробная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.