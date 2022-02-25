В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями должностных лиц Абшеронского территориального управления № 4 Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате проведенных следственных мероприятий, появились обоснованные подозрения в том, что Айдаш Мамедов, работавший в указанной организации специалистом в соответствующем секторе, вместе со специалистом другого отдела Миргамидом Агаевым, в период с 2019 по 2022 годы путем мошенничества присвоили денежные средства физических лиц, обратившихся за утверждением схем, связанных с соответствующими земельными участками, выдачей технических паспортов и выписок на территории Абшеронского в общей сложности на 12 тысяч манатов.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Араз Гасанлы, работавший экспертом в соответствующем отделе данной структуры, и посредник-маклер Нурлан Сеидов, обманным путем присвоили денежные средства на общую сумму в 53 700 манатов, и подстрекали к даче взятки должностному лицу граждан, обратившихся за оформлением документов на земельные участки на территории Абшеронского района.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, других лиц, причастных к совершению преступлений.